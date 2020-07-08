08.07.2020 12:52

С автобуса на Леваде сняли будущих жриц любви: сутенерша задержана (ФОТО)

В Харькове правоохранители задержали злоумышленницу, которая вербовала женщин с целью сексуальной эксплуатации.



// hk.npu.gov.ua

Установлено, что 33-летняя харьковчанка организовала в Харькове поиск, подбор и вербовкe молодых женщин для отправки их в Республику Мальта с целью сексуальной эксплуатации. Девушек женщина искала в социальных сетях, выходила с ними на контакт и предлагала работу за рубежом с высокой оплатой. Почти у всех жертв злоумышленницы были финансовые проблемы, поэтому сразу соглашались на заманчивое предложение.



Работники полиции задокументировали несколько встреч женщины с потенциальными «жрицами любви», во время которых обсуждались условия работы и способ доставки до конечного пункта назначения.

Злоумышленница за собственные средства через неустановленное лицо сделала для пострадавших загранпаспорта и приобрела билеты на самолет в Республику Мальта с отправлением из Польши, а также на международный автобус.



8 июля работники полиции задержали злоумышленницу на территории автостанции по проспекту Гагарина возле автобуса сообщением Харьков-Киев-Познань при попытке отправки четырех завербованных женщин автобусом в Варшаву с последующей транспортировкой их в Республику Мальта.

Разоблачили женщину оперативники УСР в Харьковской области ДВР Национальной полиции Украины совместно со следователями отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями СУ ГУНП в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.





По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.



В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании в отношении нее меры пресечения.





