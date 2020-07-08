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08.07.2020  12:07   

Заблудившихся детей помогли найти пограничники

Двух парней, которые не могли найти дорогу домой, нашли и вернули родителям пограничники Харьковского отряда.


ГПСУ

Вчера вечером к охранникам рубежа обратилась жительница приграничного села Борисовка. Мать 10-ти и 14-летнего мальчиков сообщила, что за несколько часов до того дети пошли рыбачить, а впоследствии телефону признались, что заблудились.

Поскольку начинало темнеть, пограничники сразу ориентировали на поиск заблудившихся ближайшие наряды и участковых инспекторов пограничной службы. Около девяти часов вечера один из нарядов обнаружил детей в лесистой местности в 2 километрах от села и 200 метров от границы. Пограничники доставили ребят домой и передали матери.

Источник:   ГПСУ
 Тэги:  пограничники, розыск, харьков
 
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