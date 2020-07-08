Заблудившихся детей помогли найти пограничники

Двух парней, которые не могли найти дорогу домой, нашли и вернули родителям пограничники Харьковского отряда.
Вчера вечером к охранникам рубежа обратилась жительница приграничного села Борисовка. Мать 10-ти и 14-летнего мальчиков сообщила, что за несколько часов до того дети пошли рыбачить, а впоследствии телефону признались, что заблудились.
Поскольку начинало темнеть, пограничники сразу ориентировали на поиск заблудившихся ближайшие наряды и участковых инспекторов пограничной службы. Около девяти часов вечера один из нарядов обнаружил детей в лесистой местности в 2 километрах от села и 200 метров от границы. Пограничники доставили ребят домой и передали матери.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Ночью кратковременные дожди, местами значительные. Днем местами небольшой кратковременный дождь, грозы, местами град. По городу и местами по области шквал, 15-20 м/с.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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