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08.07.2020  10:36   

Под Харьковом на женщину упало дерево (ФОТО)

Инцидент произошел в городе Купянск-Узловой.


// ГСЧС

7 июля в 17:18 местным спасателям поступило сообщение, что на улице Оливино на 49-летнюю  женщину в результате порыва ветра упало дерево и придавило ее.

На вызов выехали спасатели 44-й ГПСЧ Купянска на аварийно-спасательном автомобиле. Они помогли женщине выбраться из-под ветвей.

Пострадавшую передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. В дальнейшем она была госпитализирована в районную больницу с диагнозом ушиб позвоночника и плеча.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  дерево, упало, гсчс, харьков
 
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