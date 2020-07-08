08.07.2020 10:36

Под Харьковом на женщину упало дерево (ФОТО)

Инцидент произошел в городе Купянск-Узловой.



// ГСЧС

7 июля в 17:18 местным спасателям поступило сообщение, что на улице Оливино на 49-летнюю женщину в результате порыва ветра упало дерево и придавило ее.



На вызов выехали спасатели 44-й ГПСЧ Купянска на аварийно-спасательном автомобиле. Они помогли женщине выбраться из-под ветвей.



Пострадавшую передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. В дальнейшем она была госпитализирована в районную больницу с диагнозом ушиб позвоночника и плеча.