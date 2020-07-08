На Шишковке посреди улицы умер мужчина

Скорая только засвидетельствовала смерть.
Тело мужчины было обнаружено вечером 7 июля на улице Старошишковской в Харькове.
По словам очевидцев, прибывшие на место медики констатировали смерть.
Официальная информация уточняется.
Есть большая вероятность того, что дело, к которому вы проявите интерес с утра, затянет вас до вечера, но зато оно будет сделано на «отлично».
Середина недели будет облачной. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
С 2012 года согласно Указу Президента «О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников» от 30 декабря 2011 года в Украине отмечается День семьи.
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