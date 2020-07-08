Главная Новости Криминал и происшествия На Шишковке посреди улицы умер мужчина
08.07.2020  08:21   

На Шишковке посреди улицы умер мужчина

Скорая только засвидетельствовала смерть.


// Telegram

Тело мужчины было обнаружено вечером 7 июля на улице Старошишковской в Харькове.

По словам очевидцев,  прибывшие на место медики констатировали смерть.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  смерть, труп, харьков
 
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