07.07.2020 19:41

В Харькове задержали председателя комиссии, который требовал взятку за присвоение инвалидности (ФОТО)

Председателя одного из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий в Харькове задержали во время получения неправомерной выгоды.



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Харьковская прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Установлено, что председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий коммунального учреждения здравоохранения, будучи должностным лицом, требовал у лица, страдающего хроническим заболеванием, 1000 долларов за присвоение соответствующей группы инвалидности.

Фигурант получил 600 долларов, после чего сообщил, что остальные денежных средств необходимо передать в обусловленный срок, и только после этого лицо, у которого он требовал неправомерную выгоду, будет иметь возможность получить соответствующие документы о присвоении инвалидности.

Во время второго транша голову МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.