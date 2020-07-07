В Харькове задержали председателя комиссии, который требовал взятку за присвоение инвалидности (ФОТО)

Председателя одного из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий в Харькове задержали во время получения неправомерной выгоды.
Харьковская прокуратура № 5 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды за совершение такой должностным лицом в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, действий с использованием предоставленного служебного положения, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).
Установлено, что председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий коммунального учреждения здравоохранения, будучи должностным лицом, требовал у лица, страдающего хроническим заболеванием, 1000 долларов за присвоение соответствующей группы инвалидности.
Фигурант получил 600 долларов, после чего сообщил, что остальные денежных средств необходимо передать в обусловленный срок, и только после этого лицо, у которого он требовал неправомерную выгоду, будет иметь возможность получить соответствующие документы о присвоении инвалидности.
Во время второго транша голову МСЭК задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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