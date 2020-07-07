В Харькове объявили обвинительный акт полицейским, которые облагали «данью» подчиненных

В Харькове суд продолжил рассмотрение дела по обвинению трех харьковских полицейских в вымогательстве взяток у подчиненных.
Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.
В суде напомнили, что заместитель начальника отдела Управления превентивной деятельности ГУ НП в области и двух инспекторов обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды в крупном размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц).
Обвиняемые требовали взятки у подчиненных за непрохождение ними учебных занятий, беспрепятственную сдачу ежемесячных отчетов, сдаче зачетов знаний нормативной базы, обучения и воспитания личного состава, а также решения вопроса о непривлечение к дисциплинарной ответственности.
Деньги перечислялись на счета банковских карт. В течение декабря 2017 - июль 2018 злоумышленники получили 119 тыс.грн.
Также дело объединили с другим в одном из обвиняемых, в которой последний обвиняется в ношении, хранении, приобретении, передаче или сбыте огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения.
7 июля состоялось очередное судебное заседание. Объявленный обвинительный акт и установлен порядок исследования доказательств. Обвиняемые своей вины не признают. "В деле большое количество свидетелей - 52 человека только со стороны обвинения. В судебном заседании объявлен перерыв для постепенных вызовов и допросов последних", - говорится в сообщении.
Следующее заседание назначено на 14:00 17 июля.
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