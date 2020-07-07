07.07.2020 17:42

На Харьковщине разыскали несовершеннолетнюю, которая исчезла после экзамена

Полицейские Харьковской области вернули домой пропавшую несовершеннолетнюю девушку, объявленную в розыск родителями.



://hk.npu.gov.ua

6 июля в 22:00 в дежурную часть Люботинского отделения полиции позвонил местный житель. Он сообщил, что его 16-летняя дочь утром поехала в Харьков на экзамен и не вернулась. Ранее девочка никогда не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.

Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. 7 июля около 15:00 полицейские разыскали девушку в поселке Слобожанское Харьковской области. Девушка объяснила, что после экзамена решила погулять и поехала в гости к своему товарищу.

Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.