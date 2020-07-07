На Харьковщине разыскали несовершеннолетнюю, которая исчезла после экзамена

Полицейские Харьковской области вернули домой пропавшую несовершеннолетнюю девушку, объявленную в розыск родителями.
6 июля в 22:00 в дежурную часть Люботинского отделения полиции позвонил местный житель. Он сообщил, что его 16-летняя дочь утром поехала в Харьков на экзамен и не вернулась. Ранее девочка никогда не уходила из дома и всегда вовремя возвращалась.
Правоохранители сразу начали поиски девушки. Полицейские проверили парки, скверы и другие места ее предполагаемого пребывания. 7 июля около 15:00 полицейские разыскали девушку в поселке Слобожанское Харьковской области. Девушка объяснила, что после экзамена решила погулять и поехала в гости к своему товарищу.
Работники ювенальной превенции провели с семьей несовершеннолетней профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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