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07.07.2020  17:26   

Полиция устанавливает обстоятельства смерти человека в Харькове

Сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, поступило в полицию от медиков бригады скорой неотложной помощью 7 июля в 7:40. Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть пострадавшего.


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Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 70-летний житель дома по проспекту Тракторостроителей. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.  

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, окно, харьков, выпал, труп
 
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