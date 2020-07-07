07.07.2020 17:26

Полиция устанавливает обстоятельства смерти человека в Харькове

Сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, поступило в полицию от медиков бригады скорой неотложной помощью 7 июля в 7:40. Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть пострадавшего.



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Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 70-летний житель дома по проспекту Тракторостроителей. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.