Полиция устанавливает обстоятельства смерти человека в Харькове

Сообщение об обнаружении тела мужчины, выпавшего из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, поступило в полицию от медиков бригады скорой неотложной помощью 7 июля в 7:40. Врачи, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть пострадавшего.
Полицейские установили личность погибшего. Им оказался 70-летний житель дома по проспекту Тракторостроителей. Предварительно установлено, что мужчина покончил жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажность:
давление:
ветер: