На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства пожара и гибели части урожая на поле частного хозяйства

В результате возгорания сгорело около 10 гектар пшеницы. Пожар работники ДСНС ликвидировали в течение часа. Пострадавших нет.
Сообщение о пожаре в селе Рясне Близнюковского района поступило в районное отделение полиции 6 июля в 13:50.
На место происшествия выезжали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Установлено, что указанный участок поля общей площадью 119 гектаров принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию. Предварительно, возгорание началось с угла поля. Причина пожара устанавливается.
Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В настоящее время проводятся следственные действия. Сумма материального ущерба устанавливается.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
Середина недели будет облачной. Ночью небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Днем кратковременный дождь, местами сильный; гроза, шквал 15-20 м/с, местами град.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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