Главная Новости Криминал и происшествия На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства пожара и гибели части урожая на поле частного хозяйства
07.07.2020  17:08   

На Харьковщине полиция устанавливает обстоятельства пожара и гибели части урожая на поле частного хозяйства

В результате возгорания сгорело около 10 гектар пшеницы. Пожар работники ДСНС ликвидировали в течение часа. Пострадавших нет.


://hk.npu.gov.ua

Сообщение о пожаре в селе Рясне Близнюковского района поступило в районное отделение полиции 6 июля в 13:50.

На место происшествия выезжали руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что указанный участок поля общей площадью 119 гектаров принадлежит частному сельскохозяйственному предприятию. Предварительно, возгорание началось с угла поля. Причина пожара устанавливается.

Сведения о событии внесены следователем в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия. Сумма материального ущерба устанавливается.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие, расследование
 
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