На Гоптовке задержали квартирного вора

Вчера пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина, который находился в розыске.
В пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин Украины, 1986 года рождения.
Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступлений ответственность за которые предусмотрена ст. 15 «Неоконченное покушение на открытое хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище, совершено повторно» и ст. 186 «Грабеж с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему» УК.
Об обнаружении лица, находящегося в розыске пограничники сообщили сотрудникам компетентных правоохранительных органов, которым в дальнейшем и передали гражданина для принятия дальнейшего правового решения.
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