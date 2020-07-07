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07.07.2020  14:34   

На Гоптовке задержали квартирного вора

Вчера пограничники Харьковского отряда обнаружили гражданина, который находился в розыске.


// ГСПУ

В пункт пропуска «Гоптовка» на въезд в Украину прибыл гражданин Украины, 1986 года рождения.

Во время проверки документов правоохранители установили, что мужчина разыскивается правоохранительными органами на территории Украины по подозрению в совершении преступлений ответственность за которые предусмотрена ст. 15 «Неоконченное покушение на открытое хищение чужого имущества, соединенное с проникновением в жилище, совершено повторно» и ст. 186 «Грабеж с проникновением в жилье, другое помещение или хранилище или причинивший значительный ущерб потерпевшему» УК.

Об обнаружении лица, находящегося в розыске пограничники сообщили сотрудникам компетентных правоохранительных органов, которым в дальнейшем и передали гражданина для принятия дальнейшего правового решения.

Источник:   ГСПУ
 Тэги:  гоптовка, розыск, харьков, ограбление, пограничники
 
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