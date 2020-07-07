Пожар в пятиэтажке: горящие вещи выбрасывали из окна (ФОТО)

Основянский район: спасатели ликвидировали пожар в 5-этажном жилом доме.
Около половины десятого утра 7 июля спасателей вызвали на пожар в жилом 5-ти этажном доме по Мерефянскому шоссе, 24ю
Оказалось, что в квартире на первом этаже горят домашние вещи на площади 2 м.кв. Дым быстро заполнил комнату. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных обошлось без человеческих жертв.
На полную ликвидацию огня пожарных понадолилось меньше 15 минут.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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