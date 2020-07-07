07.07.2020 12:26

Контрабандист забыл важный документ возле брошенного товара (ФОТО)

Гражданина Украины, который пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти к России суд признал виновным.



// ГПСУ

Недавно пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили 4 пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями.



Также среди найденных вещей пограничники обнаружили необходимые для розыска контрабандиста данные - информационное согласие лица на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. В документе был и адрес проживания, и номер телефона нарушителя.



Правоохранители установили, что им является житель поселка Казачья Лопань, что на Харьковщине.



Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд.



На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения.



Контрабандный груз передан представителям фискальной службы.