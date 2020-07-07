Контрабандист забыл важный документ возле брошенного товара (ФОТО)

Гражданина Украины, который пытался незаконно переместить автомобильную ткань и запчасти к России суд признал виновным.
Недавно пограничники Харьковского отряда возле границы обнаружили 4 пакета с автомобильной тканью и сумку с автозапчастями.
Также среди найденных вещей пограничники обнаружили необходимые для розыска контрабандиста данные - информационное согласие лица на проведение противоэпидемических и профилактических мероприятий. В документе был и адрес проживания, и номер телефона нарушителя.
Правоохранители установили, что им является житель поселка Казачья Лопань, что на Харьковщине.
Относительно забывчивого правонарушителя составлены материалы административной ответственности за попытку незаконного пересечения границы и направлено дело в суд.
На днях по этому поводу состоялся суд, который признал гражданина Украины виновным и вынес административное взыскание в виде предупреждения.
Контрабандный груз передан представителям фискальной службы.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
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