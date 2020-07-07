Два трупа, рядом шприцы: в полиции рассказали о страшной находке в районе Аэропорта

6 июля в 00:05 в Слободской отдел полиции сообщили, что по улице Ромашкина девушка обнаружила тела двух человек.
Следственно-оперативная группа, выехавшая не место, установила личности погибших. Ими оказались 39-летний мужчина и 38-летняя женщина.
Возле тел полицейские обнаружили медицинские шприцы.
Тела мужчины и женщины без видимых следов насильственной смерти направлено в морг.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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