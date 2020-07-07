07.07.2020 11:48

В полях возле Кулиничей сожгли Жигули (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар в автомобиле потушили спасатели.



// ГСЧС

6 июля в 15:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Грищенко, 10/10, напротив поселка Кулиничи.



Два отделения 8-й ГПСЧ, прибывшие на вызов, установили, что горит моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2106. Площадь пожара составляла 5 м.кв.

Для тушения пожара использовали генератор пены средней кратности.

Пострадавших на месте обнаружено не было, как и владельца автомобиля.



Пожар локализован в 15:41, а ликвидировали - 16:04.



Причина пожара устанавливается.

В то же время в соцсетях появилось видео, как группа парней сначала провела «тест-драйв» надевно купленного автомобиля, а затем сожгла его.