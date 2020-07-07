В полях возле Кулиничей сожгли Жигули (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар в автомобиле потушили спасатели.
6 июля в 15:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Грищенко, 10/10, напротив поселка Кулиничи.
Два отделения 8-й ГПСЧ, прибывшие на вызов, установили, что горит моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2106. Площадь пожара составляла 5 м.кв.
Для тушения пожара использовали генератор пены средней кратности.
Пострадавших на месте обнаружено не было, как и владельца автомобиля.
Пожар локализован в 15:41, а ликвидировали - 16:04.
Причина пожара устанавливается.
В то же время в соцсетях появилось видео, как группа парней сначала провела «тест-драйв» надевно купленного автомобиля, а затем сожгла его.
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