Главная Новости Криминал и происшествия В полях возле Кулиничей сожгли Жигули (ВИДЕО, ФОТО)
07.07.2020  11:48   

В полях возле Кулиничей сожгли Жигули (ВИДЕО, ФОТО)

Пожар в автомобиле потушили спасатели.


// ГСЧС

6 июля в 15:19 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на улице Грищенко, 10/10, напротив поселка Кулиничи.

Два отделения 8-й ГПСЧ, прибывшие на вызов, установили, что горит моторный отсек легкового автомобиля ВАЗ-2106. Площадь пожара составляла 5 м.кв.

Для тушения пожара использовали генератор пены средней кратности.

Пострадавших на месте обнаружено не было, как и владельца автомобиля.

Пожар локализован в 15:41, а ликвидировали - 16:04.

Причина пожара устанавливается.

В то же время в соцсетях появилось видео, как группа парней сначала провела «тест-драйв» надевно  купленного автомобиля, а затем сожгла его.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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