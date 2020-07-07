Пожар на ХТЗ: ночью жильцы многоэтажки в дыму выбегали на улицу (ФОТО)

Во время пожара в жилом доме пожарным были эвакуированы 5 жителей.
7 июля в 2:56 на номер «101» поступило сообщение о задымлением в подъезде жилого четырехэтажного дома по улице Библика, 30.
На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
Оказалось, что в одной из квартир на четвертом этаже горели входные двери. Дым быстро заполнил лестничную клетку.
Спасатели оперативно организовали эвакуацию жителей из соседней квартиры. Всего в сопровождение бойцов ГСЧС 5 человек были выведены на свежий воздух.
В 3:23 пожар был локализован, а в 3:36 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.
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