07.07.2020 11:24

Пожар на ХТЗ: ночью жильцы многоэтажки в дыму выбегали на улицу (ФОТО)

Во время пожара в жилом доме пожарным были эвакуированы 5 жителей.



// ГСЧС

7 июля в 2:56 на номер «101» поступило сообщение о задымлением в подъезде жилого четырехэтажного дома по улице Библика, 30.



На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 2 отделений на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

Оказалось, что в одной из квартир на четвертом этаже горели входные двери. Дым быстро заполнил лестничную клетку.

Спасатели оперативно организовали эвакуацию жителей из соседней квартиры. Всего в сопровождение бойцов ГСЧС 5 человек были выведены на свежий воздух.



В 3:23 пожар был локализован, а в 3:36 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.