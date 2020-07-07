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07.07.2020  11:35   

Загоревшаяся «копейка» подожгла пшеничное поле под Харьковом (Обновлено, ФОТО)

Причины пожара устанавливаются.


// ГСЧС

Пожар произошел 6 июля в селе Васильев Хутор Чугуевского района.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, в 17:42 загорелся автомобиль ВАЗ 2101, от которого загорелся пшеничное поле.

В 18:00 пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено 0,05 га пшеницы на корню.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что сначала загорелась стерня, потом огонь перекинулся на поле, и выгорело 1,5 сотки пшеницы.

На птушение выезжало 1 отделение 50-й ГПСЧ на автоцистерне в количестве 5 человек личного состава.

Прибыв к месту вызова, пожарные сразу приступили к отсечению пламя, которое распространялось в сторону поля с пшеницей, параллельно подав стволы на тушение автомобиля.

Благодаря слаженным и оперативным действиям чрезвычайников, пожар был локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:10. В результате пожара выгорело около 150 м.кв. пшеницы.

Причина возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.

Тэги:  пожар, харьков
 
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