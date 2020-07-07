Загоревшаяся «копейка» подожгла пшеничное поле под Харьковом (Обновлено, ФОТО)

Причины пожара устанавливаются.
Пожар произошел 6 июля в селе Васильев Хутор Чугуевского района.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, в 17:42 загорелся автомобиль ВАЗ 2101, от которого загорелся пшеничное поле.
В 18:00 пожар был ликвидирован.
Огнем уничтожено 0,05 га пшеницы на корню.
В пресс-службе ГСЧС уточнили, что сначала загорелась стерня, потом огонь перекинулся на поле, и выгорело 1,5 сотки пшеницы.
На птушение выезжало 1 отделение 50-й ГПСЧ на автоцистерне в количестве 5 человек личного состава.
Прибыв к месту вызова, пожарные сразу приступили к отсечению пламя, которое распространялось в сторону поля с пшеницей, параллельно подав стволы на тушение автомобиля.
Благодаря слаженным и оперативным действиям чрезвычайников, пожар был локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:10. В результате пожара выгорело около 150 м.кв. пшеницы.
Причина возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.
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