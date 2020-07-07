07.07.2020 11:35

Загоревшаяся «копейка» подожгла пшеничное поле под Харьковом (Обновлено, ФОТО)

Причины пожара устанавливаются.



// ГСЧС

Пожар произошел 6 июля в селе Васильев Хутор Чугуевского района.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, в 17:42 загорелся автомобиль ВАЗ 2101, от которого загорелся пшеничное поле.

В 18:00 пожар был ликвидирован.

Огнем уничтожено 0,05 га пшеницы на корню.

В пресс-службе ГСЧС уточнили, что сначала загорелась стерня, потом огонь перекинулся на поле, и выгорело 1,5 сотки пшеницы.



На птушение выезжало 1 отделение 50-й ГПСЧ на автоцистерне в количестве 5 человек личного состава.



Прибыв к месту вызова, пожарные сразу приступили к отсечению пламя, которое распространялось в сторону поля с пшеницей, параллельно подав стволы на тушение автомобиля.



Благодаря слаженным и оперативным действиям чрезвычайников, пожар был локализован в 17:54 и ликвидирован в 18:10. В результате пожара выгорело около 150 м.кв. пшеницы.



Причина возгорания автомобиля и ущерб устанавливаются.