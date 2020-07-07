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07.07.2020  08:41   

Внимание, розык: девушка поехала в харьковский медколледж и не вернулась (ФОТО)

Люботинским отделом полиции разыскивается 16-летняя Александра Кудрянская, лет, жительница города Люботин.


// Facebook

Девушка 6 июля в 7.00 поехала в Харьков в медицинский колледж и не вернулась, сообщили в Службе розыска детей.

На вид Александре 16-18 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длиной до шеи, глаза светло-коричневые, лицо овальное.

На правой стороне носа украшение пирсинг.

Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Люботинського ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, 741-15-53, 095-79-49-056 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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