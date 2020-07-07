07.07.2020 08:41

Внимание, розык: девушка поехала в харьковский медколледж и не вернулась (ФОТО)

Люботинским отделом полиции разыскивается 16-летняя Александра Кудрянская, лет, жительница города Люботин.



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Девушка 6 июля в 7.00 поехала в Харьков в медицинский колледж и не вернулась, сообщили в Службе розыска детей.



На вид Александре 16-18 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длиной до шеи, глаза светло-коричневые, лицо овальное.



На правой стороне носа украшение пирсинг.

Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.

«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Люботинського ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, 741-15-53, 095-79-49-056 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.