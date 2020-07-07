Внимание, розык: девушка поехала в харьковский медколледж и не вернулась (ФОТО)

Люботинским отделом полиции разыскивается 16-летняя Александра Кудрянская, лет, жительница города Люботин.
Девушка 6 июля в 7.00 поехала в Харьков в медицинский колледж и не вернулась, сообщили в Службе розыска детей.
На вид Александре 16-18 лет, рост 162 см, среднего телосложения, волосы светло-русые длиной до шеи, глаза светло-коричневые, лицо овальное.
На правой стороне носа украшение пирсинг.
Была одета в коричневую юбку, черную майку и черные шлепанцы.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Люботинського ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: 102, 741-15-53, 095-79-49-056 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
Логические способности в этот день достигнут своего пика. Есть шанс неожиданно найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие!
В Харькове ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без существенных осадков. Днем местами на западе области кратковременный дождь, гроза, в городе без осадков.
Ивана Купала, также Иванов день – один из главных славянских языческих праздников, позднее приуроченный у Рождеству Иоанна Крестителя.
влажность:
давление:
ветер: