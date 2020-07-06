06.07.2020 18:28

Из реки на Харьковщине выловили труп контрактника 92-й бригады имени Сирка

Вечером 3 июля военнослужащий вышел из части в город и не вернулся. Его искали до тех пор, пока местный житель не сообщил о найденном в реке теле.



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24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады утонул в реке Северский Донец в селе Клугино-Башкировка. Об этом KHARKIV Today сообщил источник в пресс-центре Минобороны в Харьковской области.

Солдат — родом из Луганской области, с мая служит по контракту в 92-й отдельной механизированной бригаде, которая расположена в селе Клугино-Башкировка (Харьковская область). В пятницу, после прохождения учебы в черниговском центре "Десна", военный вернулся в часть и вышел в город.

"Поскольку он военнослужащий контрактной службы, у него есть право на свободный выход в город. Вечером он вышел в город. Его отсутствие было замечено во время вечерней проверки в 21.30. На следующий день мы организовали поиски. На телефонные звонки не отвечал — ни от своих сослуживцев, ни от командования батальона. Продолжались поиски. А уже 5-го числа пришло сообщение от местного гражданина о том, что человека нашли в воде", - пояснили в Минобороны.

В части говорят: военнослужащий ни к дисциплинарной, ни к административной ответственности не привлекался. На теле утонувшего следов насильственной смерти не обнаружили. Все обстоятельства устанавливать будут полицейские.

"В армии существует система оповещения о запрете одиночного купания. Он был предупрежден, есть соответствующие записи в журнале. Когда тело нашли в реке, признаков насильственной смерти не обнаружили. Сейчас находится в морге чугуевской больницы. После принятия соответствующего постановления суда будет проводиться вскрытие тела", — говорит источник.