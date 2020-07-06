06.07.2020 15:31

За незаконную вырубку леса предприятие заплатит больше девяти миллионов

Суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев



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Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, по результатам изучения материалов Госэкоинспекции в деятельности одного из лесных хозяйств, расположенного на территории Чугуевского района Харьковской области, установлен ряд нарушений требований Лесного кодекса Украины, Санитарных правил в лесах Украины и Порядка специального использования лесных ресурсов.

Выявлено, что неустановленные лица самовольно вырубили более 500 деревьев породы дуб. Вышеизложенное послужило основанием для направления соответствующего иска в суд.

Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворен иск о взыскании с предприятия-лесопользователя более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.



После вступления решения суда в законную силу прокуратурой области будет взято на контроль ход его выполнения.