За незаконную вырубку леса предприятие заплатит больше девяти миллионов

Суд удовлетворил иск заместителя прокурора области о взыскании более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев
Как сообщил заместитель прокурора области Владимир Анушкевич, по результатам изучения материалов Госэкоинспекции в деятельности одного из лесных хозяйств, расположенного на территории Чугуевского района Харьковской области, установлен ряд нарушений требований Лесного кодекса Украины, Санитарных правил в лесах Украины и Порядка специального использования лесных ресурсов.
Выявлено, что неустановленные лица самовольно вырубили более 500 деревьев породы дуб. Вышеизложенное послужило основанием для направления соответствующего иска в суд.
Решением хозяйственного суда Харьковской области удовлетворен иск о взыскании с предприятия-лесопользователя более 9 млн грн ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев.
После вступления решения суда в законную силу прокуратурой области будет взято на контроль ход его выполнения.
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