06.07.2020 14:39

Смерть на футбольном поле: в полиции назвали причину и начали расследование

По факту смерти открыто два уголовных дела.



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В пресс-службе полиции сообщили о ходе расследования смертельного случая во врем трнировки на футбольном поле.

Напомним, 24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина.

По факту смерти гражданина Ирака 25 июня было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.



Тело умершего было направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. Согласно врачебного свидетельства от 25 июня причиной смерти гражданина стало сердечное заболевание, приведшее к острому расстройству кровообращения.



По результатам осмотра и установленных обстоятельств смерть наступила в результате его заболевания и подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта.



На сегодняшний день допрошены 8 свидетелей указанного события.



По поводу возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданину Ирака работниками БСМП следователь Слободского ОП 27 июня зарегистрировал уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины.



Следственные действия продолжаются.