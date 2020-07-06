Главная Новости Криминал и происшествия Смерть на футбольном поле: в полиции назвали причину и начали расследование
06.07.2020  14:39   

Смерть на футбольном поле: в полиции назвали причину и начали расследование

По факту смерти открыто два уголовных дела.


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В пресс-службе полиции сообщили о ходе расследования смертельного случая во врем трнировки на футбольном поле.

Напомним, 24 июня в 22:33 в полицию от медиков поступило сообщение о том, что на тренировочном футбольном поле, расположенном на улице Плехановской, умер 29-летний мужчина.

По факту смерти гражданина Ирака 25 июня было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Тело умершего было направлено в морг для проведения экспертизы и установления причины смерти. Согласно врачебного свидетельства от 25 июня причиной смерти гражданина стало сердечное заболевание, приведшее к острому расстройству кровообращения.

По результатам осмотра и установленных обстоятельств смерть наступила в результате его заболевания и подтверждается заключением судебно-медицинского эксперта.

На сегодняшний день допрошены 8 свидетелей указанного события.

По поводу возможного ненадлежащего оказания медицинской помощи гражданину Ирака работниками БСМП следователь Слободского ОП 27 июня зарегистрировал уголовное производство по ч.1 ст.140 УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Тэги:  смерть, полиция, харьков
 
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