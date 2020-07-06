Брызнули из баллончика в лицо и забрали сумку: полиция нашла грабителей

Мужчин, вероятно, причастных к грабежу обнаружили харьковские патрульные.
Утром 6 июля патрульных вызвали на ограбление на улице Академика Павлова.
Двое неизвестных мужчин брызнули в лицо заявителю неизвестным веществом и завладели сумкой, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.
Заявитель сообщил инспекторам, как выглядели злоумышленник. В ходе отработки вызова инспекторы обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке и на которых указал заявитель. Также у граждан была обнаружена сумка заявителя.
Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Подозреваемых передали следователям.
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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