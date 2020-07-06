06.07.2020 13:08

Брызнули из баллончика в лицо и забрали сумку: полиция нашла грабителей

Мужчин, вероятно, причастных к грабежу обнаружили харьковские патрульные.



// Патрульная полиция

Утром 6 июля патрульных вызвали на ограбление на улице Академика Павлова.

Двое неизвестных мужчин брызнули в лицо заявителю неизвестным веществом и завладели сумкой, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.

Заявитель сообщил инспекторам, как выглядели злоумышленник. В ходе отработки вызова инспекторы обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке и на которых указал заявитель. Также у граждан была обнаружена сумка заявителя.



Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Подозреваемых передали следователям.