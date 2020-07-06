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06.07.2020  13:08   

Брызнули из баллончика в лицо и забрали сумку: полиция нашла грабителей

Мужчин, вероятно, причастных к грабежу обнаружили харьковские патрульные.


// Патрульная полиция

Утром 6 июля патрульных вызвали на ограбление на улице Академика Павлова.

Двое неизвестных мужчин брызнули  в лицо заявителю неизвестным веществом и завладели сумкой, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.

Заявитель сообщил инспекторам, как выглядели злоумышленник. В ходе отработки вызова инспекторы обнаружили двух мужчин, которые подходили по ориентировке и на которых указал заявитель. Также у граждан была обнаружена сумка заявителя.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Подозреваемых передали следователям.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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