Главная Новости Криминал и происшествия Харьковчанина на надувной лодке унесло в открытое море
06.07.2020  12:17   

Харьковчанина на надувной лодке унесло в открытое море

Инцидент произошел вечером 5 июля на Азовском море? в районе одной из баз в селе Приморский посад.


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В 18.20 местные спасатели получили сигнал, что на расстоянии примерно 500 метров от берега мужчину на надувной лодке без весел относит в море.

Спасатели отдельного спасательного поста 33-ДПРЧ догнали лодку и доставили мужчину на берег.

Спасенный, 52-летний житель Харькова, от медицинской помощи отказался.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  море, унесло, харьков
 
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