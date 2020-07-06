Харьковчанина на надувной лодке унесло в открытое море

Инцидент произошел вечером 5 июля на Азовском море? в районе одной из баз в селе Приморский посад.
В 18.20 местные спасатели получили сигнал, что на расстоянии примерно 500 метров от берега мужчину на надувной лодке без весел относит в море.
Спасатели отдельного спасательного поста 33-ДПРЧ догнали лодку и доставили мужчину на берег.
Спасенный, 52-летний житель Харькова, от медицинской помощи отказался.
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Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без существенных осадков.
Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах — 6 июля отмечается Всемирный день поцелуя.
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