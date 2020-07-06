Ночной поджог автомобилей: полиция начала расследование (ФОТО)

Пожары произошли в Новобаварском и Шевченковском районах города.
5 июля в 1:45 в полицию поступил вызов о том, что по Титаренковскому переулку, на парковке у супермаркета горят семь автомобилей марки «Volkswagen Polo», «Hyundai Tucson», «Renault Trafic», «Kia Rio», «Ssang Yong» и две «Honda Accord».
Предварительно установлено, что возгорание началось из автомобилей «Honda Accord», владельцем которого является 33-летний мужчина. Транспортное средство полностью уничтожено огнем. Другие автомобили частично повреждены.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
В 4:23 в Шевченковский отдел полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля «ВАЗ-2103» между домами по улице Клочковской. Огонь полностью уничтожил салон транспортного средства.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
По адресам выезжали следственно-оперативные группы отделов полиции и сотрудники ДСНС. Пожары локализованы. Причины возгорания и владельцы транспортных средств устанавливаются.
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