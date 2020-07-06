06.07.2020 09:39

Фальшивых магистров и бакалавров для ДНР штамповали в Харькове

Служба безопасности Украины в Харьковской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность преступной группы, участники которой изготавливали для боевиков «ДНР» поддельные дипломы о высшем образовании.



// СБУ

По версии следствия, организовала масштабное изготовление поддельных дипломов украинских вузов группа жителей Харьковского и Киевского регионов. Клиентами злоумышленников были участники незаконных вооруженных формирований, которые использовали подделки для продвижения по службе и получения фейковых офицерских званий.



Оформление заказов осуществлялось на специально разработанных интернет-сайтах, а оплата - через электронные переводы. После изготовления документы по почте отправляли в оккупированных районов Донетчины за временно подконтрольные оккупантам участка украинской границы.



По данным следствия, ежемесячно злоумышленники изготовляли и сбывали почти сотню поддельных дипломов. Стоимость одного составляла в среднем 500 долларов США в зависимости от уровня вуза. Участники группы использовали при изготовлении фальшивок номера настоящих дипломов, выданных ранее.



Следователи Службы безопасности Украины задержали одного из участников преступной группы в почтовом отделении в райцентре на Харьковщине во время отправки поддельного диплома для боевика артиллерийской бригады террористов «ДНР».



Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.



В ходе обысков арендованного злоумышленниками офисного помещения в Киеве и по местам проживания фигурантов оперативники и следователи изъяли доказательства противоправной деятельности, будут приобщены к материалам дела.



Мероприятия по документированию противоправной деятельности осуществляло Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области совместно с Департаментом защиты национальной государственности СБУ во процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.