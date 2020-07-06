Пожилой мужчина выбросился с 8 этажа и выжил (ФОТО)

79-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.
Сообщение о происшествии на улице Бучмы поступило в полицию 5 июля в 15:48 от дочери летнего мужчины.
Пострадавшего с травмами доставили в больницу.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. Время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Интересно, что первых в мире «туристов» развлекали подобным образом, чтобы отвлечь от мыслей об алкоголе.
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