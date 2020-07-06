Главная Новости Криминал и происшествия Пожилой мужчина выбросился с 8 этажа и выжил (ФОТО)
06.07.2020  08:47   

Пожилой мужчина выбросился с 8 этажа и выжил (ФОТО)

79-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже.


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Сообщение о происшествии на улице Бучмы поступило в полицию 5 июля в 15:48 от дочери летнего мужчины.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
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