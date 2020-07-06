06.07.2020 08:17

На Залютино горел товарный вагон (ФОТО)

Спасатели ликвидировали пожар в заброшенном товарном вагоне.



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5 июля в 16:45 поступило сообщение о пожаре в товарном вагоне на железнодорожной станции Залютино на ул. Цементной, 3/1.



К месту происшествия были направлены 3 отделения на автоцистернах.

На момент прибытия спасательных подразделений было установлено, что в одном из 14 товарных недействующих вагонов, горел мусор и разный хлам.

Площадь пожара составила около 20 кв.м.



В 17:27 пожар был локализован, а в 18:09 полностью ликвидирован. Его причина выясняется.