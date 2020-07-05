На Рогани сгорел табачный магазин

Предварительная причина происшествия - короткое замыкание электропроводки
По сведениям издания, о пожаре впервые сообщили очевидцы. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области подтвердили факт возгорания.
Инцидент произошел на бульваре Сергея Грицевца, 4. На место выехали два отделения спасателей.
Когда пожарные прибыли на место, горела крыша торгового павильона. Площадь возгорания составила около 15 кв.м.
Через 50 минут его удалось ликвидировать. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
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