05.07.2020 11:22

Харьковская область: спасатели за сутки ликвидировали 11 пожаров в природных экосистемах

4 июля на территории Харьковщины случилось 11 пожаров сухостоя в природных экосистемах. Огнем уничтожено около 2 га сухой растительности.



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Спасатели напоминают, что легкомысленное отношение к пожарной безопасности, преумноженными опасными для экосистем погодные условия, в большинстве случаев может привести к катастрофическим последствиям, в том числе и гибели людей. А то, что основной причиной возникновения пожаров на открытых территориях является именно человеческий фактор - можно легко подтвердить впечатляющими статистическими показателями.

Поэтому, несмотря на угрозу возникновения возгораний при повышении температурных показателей, ГУ ДСНС Украины в Харьковской области обращается к населению с просьбой не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время отдыха на природе.