04.07.2020 17:13

За разжигателями костров в Харькове следят с воздуха (ФОТО)

Спасатели ГСЧС вместе с общественной организацией проводят общее воздушное патрулирование лесных массивов.



// ГСЧС

Учитывая высокую пожарную опасность, которая наблюдается в Харьковской области в последнее время, и увеличение количества пожаров от выжигания сухой травы и бытового мусора на открытых территориях возле населенных пунктов, спасатели Харьковщины совместно с соответствующими государственными и общественными организациями постоянно совершенствуют навыки и организационные умения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в природных экосистемах.



Так, 4 июля на территории Харьковской области проводится воздушное патрулирование лесных массивов с целью выявления, оценки и обмена информацией о возможных пожарах в экосистемах. К данному мероприятию привлечена авиация общественной организации «Гражданский воздушный патруль».



Авиапатрулирование усилит эффективность надзора с воздуха за лесными массивами области и обеспечит оперативное использование авиационных сил и средств для спасения жизни и здоровья людей, уверены спасатели.