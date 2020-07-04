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04.07.2020  17:13   

За разжигателями костров в Харькове следят с воздуха (ФОТО)

Спасатели ГСЧС вместе с общественной организацией проводят общее воздушное патрулирование лесных массивов.


// ГСЧС

Учитывая высокую пожарную опасность, которая наблюдается в Харьковской области в последнее время, и увеличение количества пожаров от выжигания сухой травы и бытового мусора на открытых территориях возле населенных пунктов, спасатели Харьковщины совместно с соответствующими государственными и общественными организациями постоянно совершенствуют навыки и организационные умения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожаров в природных экосистемах.

Так, 4 июля на территории Харьковской области проводится воздушное патрулирование лесных массивов с целью выявления, оценки и обмена информацией о возможных пожарах в экосистемах. К данному мероприятию привлечена авиация общественной организации «Гражданский воздушный патруль».

Авиапатрулирование усилит эффективность надзора с воздуха за лесными массивами области и обеспечит оперативное использование авиационных сил и средств для спасения жизни и здоровья людей, уверены спасатели.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  гсчс, харьков, пожар, лес
 
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