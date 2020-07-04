Главная Новости Криминал и происшествия На Печенежском водохранилище изъято 278 метров сетей
04.07.2020  13:47   

На Печенежском водохранилище изъято 278 метров сетей

3 июля Харьковский рыбоохранный патруль совершил рейд в акватории Печенежского водохранилища.


//khr.darg.gov.ua

Вблизи села Рубежное, что в Волчанском районе, обнаружены и изъяты из водоема запрещенные орудия лова, а именно четыре лески сетки общей длиной 278 метров.

В сетях находилось 18 лещей и 13 линей общим весом 12,5 кг. Владельца сетей установить не удалось.

Оформлен акт обнаружения и изъятия имущества, владельца которого установить не удалось. Водные биоресурсы утилизированы.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия Нарушитель рыбной ловли нанес более 14 тысяч убытков 02.07 Криминал и происшествия На озере Бритай задержали нарушителя с 6 килограммами раков 02.07 Криминал и происшествия Два десятка незаконно выловленных рыбешек оценили в три тысячи гривен
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 