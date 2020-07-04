04.07.2020 13:47

На Печенежском водохранилище изъято 278 метров сетей

3 июля Харьковский рыбоохранный патруль совершил рейд в акватории Печенежского водохранилища.



//khr.darg.gov.ua

Вблизи села Рубежное, что в Волчанском районе, обнаружены и изъяты из водоема запрещенные орудия лова, а именно четыре лески сетки общей длиной 278 метров.

В сетях находилось 18 лещей и 13 линей общим весом 12,5 кг. Владельца сетей установить не удалось.



Оформлен акт обнаружения и изъятия имущества, владельца которого установить не удалось. Водные биоресурсы утилизированы.