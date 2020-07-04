На Печенежском водохранилище изъято 278 метров сетей

3 июля Харьковский рыбоохранный патруль совершил рейд в акватории Печенежского водохранилища.
Вблизи села Рубежное, что в Волчанском районе, обнаружены и изъяты из водоема запрещенные орудия лова, а именно четыре лески сетки общей длиной 278 метров.
В сетях находилось 18 лещей и 13 линей общим весом 12,5 кг. Владельца сетей установить не удалось.
Оформлен акт обнаружения и изъятия имущества, владельца которого установить не удалось. Водные биоресурсы утилизированы.
Избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
Праздник сравнительно молод, хотя дата его отмечания уже переносилась.
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