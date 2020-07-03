03.07.2020 19:26

На Харьковщине бросили за решетку человека, который избил сестру ходулями матери

Жителя города Изюм, который систематически совершал насилие в семье, приговорили к шести месяцам ареста.



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Об этом сообщили в Изюмском районном суде Харьковской области.

По данным ведомства, приговор мужчине объявили 1 июля.

Гражданин несколько раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие в отношении своей матери. 26 марта, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый совершил ссору с матерью, толкал ее, высказывался нецензурной бранью, бил подушкой по голове, что нанесло ей психологических и физических страданий. После того, как мать позвала дочку на помощь, обвиняемый вступил в ссору с сестрой, и начал драку. Он нанес женщине около 20 ударов кулаками рук по голове, а потом еще и нанес удары ходулями матери и табуретом по туловищу.

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовных преступлений по ч. 1 ст. 125 и ст. 126-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ему окончательное наказание в виде ареста на шесть месяцев. Мужчину взяли под стражу в зале суда.