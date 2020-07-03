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03.07.2020  19:06   

Полиция поддерживает правопорядок во время акции на Харьковщине

3 июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения «Чугуев-Меловое», около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта.


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Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами.

Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе.  

15 сотрудников полиции обеспечивают охрану общественного порядка.

Информация внесена в Единый учета Купянского отдела полиции.

 

 
Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  полиция, правопорядок, харьков, акция
 
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