Полиция поддерживает правопорядок во время акции на Харьковщине

3 июля в селе Грушевка Купянского района, через который проходит трасса государственного значения «Чугуев-Меловое», около 30 местных жителей частично заблокировали движение автотранспорта.
Предоставляется проезд специальным автомобилям и рейсовым автобусам с пассажирами.
Жители решили провести акцию протеста из-за длительного отключения газоснабжения в селе.
15 сотрудников полиции обеспечивают охрану общественного порядка.
Информация внесена в Единый учета Купянского отдела полиции.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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