03.07.2020 18:47

В Харькове полиция разоблачила группу интернет-мошенников

Злоумышленники орудовали на территории Харьковской и других областей Украины. Общая сумма ущерба составляет 54 000 гривен.



://facebook.com

Разоблачили злоумышленников 11 июня следователи следственного управлением ГУНП в Харьковской области в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 3 ст.28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) ч.1,2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Следователи установили, что четверо мужчин 21, 20, 25 и 28 лет действовали в соответствии с разработанным планом преступной деятельности по сентябрь 2019 на территории Харьковской и других областей Украины. Злоумышленники совершили ряд завладения денежными средствами онлайн кредитных учреждений, осуществляя незаконные операции с использованием электронно-вычислительной техники и ряд несанкционированных вмешательств в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей и сетей электросвязи частного общества, осуществляет деятельность в сфере беспроводной электросвязи " связи.

В настоящее время установлена ​​причастность указанной группы до 4 фактов совершения преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины и в 7 фактов совершения преступлений, предусмотренных ч.3 ст.28 ч.1,2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

3 июля всем злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.