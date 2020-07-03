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03.07.2020  18:33   

Трагическая потеря в рядах полиции Харьковщины

В ДТП погиб инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области старший лейтенант полиции Хоменко Павел Иванович.


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Он вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Павел Иванович остановил машину на обочине, чтобы заменить колесо. 

В это время грузовик, который двигался в попутном направлении, задела авто и полицейского. 

От полученных травм он погиб на месте. У него остались жена и 5-летний сын. 

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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