03.07.2020 18:33

Трагическая потеря в рядах полиции Харьковщины

В ДТП погиб инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области старший лейтенант полиции Хоменко Павел Иванович.



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Он вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Павел Иванович остановил машину на обочине, чтобы заменить колесо.

В это время грузовик, который двигался в попутном направлении, задела авто и полицейского.

От полученных травм он погиб на месте. У него остались жена и 5-летний сын.