Женщина, бросившая вилы в полицейского, полгода проведет за решеткой

Жительница Балаклейского района не признала вины и заявила, что свидетелей не было на месте происшествия.
Балаклейский районный суд Харьковской области вынес приговор женщине, которая бросила вилы в полицейского. Соответствующий документ был опубликован в Едином реестре судебных решений.
Напомним, инцидент произошел в мае 2019 года. Местная жительница пожаловалась правоохранителям на соседей, которые угрожали ей физической расправой. Выехал на место, стражи порядка обнаружили 61-летнюю женщину, а также ее сыновей 41 и 42 лет, которые вели себя агрессивно. В какой-то момент пенсионерка бросила вилы в полицейского, но тот сумел отбить удар.
В ходе разбирательства фигурантка не признала своей вины. По словам подсудимая, она даже не брала вилы в руки. Женщина также утверждала, что свидетелей не было на месте происшествия и они оговорили ее. Однако версию местной жительницы опровергли потерпевший полицейский и двое его коллег, а также соседка обвиняемой.
За насилие по отношению к сотруднику правоохранительных органов пенсионерку приговорили к шести месяцам ареста. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
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