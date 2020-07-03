03.07.2020 13:42

Подробности ДТП на Грековской сообщили в полиции

Авария произошла 3 июля около 9:40 на улице Грековской, 72.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes нарушил п.2.3.а и п.8.7.3.е ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Renault Premium, который от удара совершил наезд на забор.



В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.