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03.07.2020  13:42   

Подробности ДТП на Грековской сообщили в полиции

Авария произошла 3 июля около 9:40 на улице Грековской, 72.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes нарушил п.2.3.а и п.8.7.3.е ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Renault Premium, который от удара совершил наезд на забор.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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