Подробности ДТП на Грековской сообщили в полиции

Авария произошла 3 июля около 9:40 на улице Грековской, 72.
По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes нарушил п.2.3.а и п.8.7.3.е ПДД Украины и допустил столкновение с автомобилем Renault Premium, который от удара совершил наезд на забор.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Mercedes патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Творчески подходите к любому вопросу – благодаря этому дела могут даваться вам неожиданно легко.
От 30 градусов и выше, солнечно и без осадков – выходные, по прогнозам синоптиков, будут жаркими.
По народному календарю сегодня Мефодий Перепелятник.
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