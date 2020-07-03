03.07.2020 13:02

Таможенник с подельниками, пускавшие в Россию за деньги, ответят перед законом

В суд направлено обвинительное заключение в отношении одного из инспекторов таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы и двух других мужчин по ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой или из корыстных побуждений).



//khar.gp.gov.ua

Установлено, что 50-летний главный государственный инспектор таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы организовал незаконную переправку лиц через государственную границу Украины. Кроме указанного должностного лица, к участию в преступной схеме также были привлечены местные жители: 40-летний проводник и 37-летний водитель.



13 марта 2020 года три человека договорились с главным государственным инспектором таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы о пересечении границы с Российской Федерацией. За помощь в этом служащий попросил 4500 долларов США, которые и получил. После достижения договоренности автомобиль с тремя пассажирами, проводником и водителем направился в направлении границы с РФ, а вскоре его остановили правоохранители.



В порядке ст. 208 УПК Украины задержан главный государственный инспектор таможенного поста Слобожанской таможни Гостаможслужбы, проводника и водителя. Во время задержания организатор преступной схемы пытался сломать собственный мобильный телефон, чтобы уничтожить доказательства. Правоохранители изъяли указанную сумму денег - 4500 долларов США, а также мобильный телефон.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.



Указанное уголовное производство расследует территориальное управление ГБР, расположенное в г. Полтаве, оперативное сопровождение осуществляет УСБУ в Харьковской области.