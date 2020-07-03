03.07.2020 12:10

На Студенческой сбили ребенка: информация от полиции (ВИДЕО)

Следователи Харькова расследуют обстоятельства ДТП, в котором пострадал ребенок.



// hk.npu.gov.ua

2 июля около 23:45 на автостоянке возле станции метро «Студенческая» 24-летний водитель автомобиля «Opel Vivaro» задел боковой частью кузова 9-летнего пешехода, который неожиданно стал перебегать стоянку. Водитель двигался со стороны улицы Валентиновской в направлении улицы Героев Труда со скоростью около 20 км/ч.



Мальчика с переломом ноги доставили в больницу. Автомобиль направлен на площадку временного содержания транспортных средств.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В то же время это происшествие наделало много шума в соцсетях.



Сообщалось, что на «Студенческой» собралась группа родителей с детьми, которых отправллои в спортивный лагерь.

Водитель – сириец, был нетрезв и после аварии спрятался от толпы в ближайшем кафе.