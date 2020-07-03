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03.07.2020  09:44   

Нарушитель рыбной ловли нанес более 14 тысяч убытков

Утром 2 июля работниками Харьковского рыбоохранного патруля разоблачены грубое нарушение правил рыболовства.


//khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на Краснооскольском водохранилище возле села Загрызово Боровского района.

Около четверз часов утра патруль обнаружил нарушителя, который с деревянной лодки ловил рыбу запрещенными для любительского рыболовства четырьмя лесковыми сетками. Мужчина успел поймать 12,5 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбным запасам Украины, составил 14 076 грн.

На нарушителя оформлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут переданы в суд.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков
 
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