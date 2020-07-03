Главная Новости Криминал и происшествия Подросток из приемной семьи сбежал искать родственников
03.07.2020  08:21   

Подросток из приемной семьи сбежал искать родственников

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жителя села Русские Тишки.


// hk.npu.gov.ua

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка поступило в полицию 1 июля в 7:00 от приемных родителей.

Мальчика заметили неравнодушные граждане в Харькове и позвонили в полицию. По словам беглеца, он ушел из дома искать своих родственников.

Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Полицейские провели с ним профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.07 Криминал и происшествия Сбежавший из дома ребенок отказался возвращаться к опекуну 30.06 Криминал и происшествия Розыск: на Салтовке из дома ушла 16-летняя девушка (ФОТО) 26.06 Криминал и происшествия После ссоры 14-летняя школьница ходила по улицам города и не хотела возвращаться в семью
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 