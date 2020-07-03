Подросток из приемной семьи сбежал искать родственников

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жителя села Русские Тишки.
Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка поступило в полицию 1 июля в 7:00 от приемных родителей.
Мальчика заметили неравнодушные граждане в Харькове и позвонили в полицию. По словам беглеца, он ушел из дома искать своих родственников.
Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Полицейские провели с ним профилактическую беседу.
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В Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Ночью без осадков, днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза.
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