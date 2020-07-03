03.07.2020 08:21

Подросток из приемной семьи сбежал искать родственников

Полицейские вернули домой несовершеннолетнего жителя села Русские Тишки.



// hk.npu.gov.ua

Сообщение об исчезновении 14-летнего подростка поступило в полицию 1 июля в 7:00 от приемных родителей.



Мальчика заметили неравнодушные граждане в Харькове и позвонили в полицию. По словам беглеца, он ушел из дома искать своих родственников.



Никаких противоправных действий в отношении несовершеннолетнего совершено не было. Полицейские провели с ним профилактическую беседу.