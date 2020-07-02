02.07.2020 18:58

В Харькове разоблачили банду, которая изготовляла огнестрельное оружие (ВИДЕО)

Пправоохранители разоблачили группу лиц, которые наладили производство пистолетов и патронов для продажи криминалитету.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, в преступную группировку вошли четверо выходцев с Северного Кавказа.

Полицейские получили оперативные данные о незаконном изготовлении и сбыта на территории Харькова огнестрельного оружия и боеприпасов. Было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастны четверо мужчин 34, 37, 36 и 32 лет.

Правоохранители выяснили, что злоумышленники в качестве образцов использовали огнестрельное оружие. Кроме того, они наладили кустарное производство пистолетов. Для этого они перерабатывали стартовые и шумовые пистолеты производства Турции под патрон собственного кустарного производства калибра 9 мм.

Сегодня, 2 июля, по адресам регистрации и проживания фигурантов и в автомобиле, на котором они передвигались и использовали в своей преступной деятельности, полицейские провели семь обысков.

В результате было обнаружено и изъято более 40 мобильных телефонов с сим-картами, семь коробок с патронами для пневматического оружия, две гранаты РГД-5, 15 патронов калибра 9 мм, три пистолета системы "Револьвер", более 150 патронов к нему, три пакета с наркотическим веществом растительного происхождения и два пакета с наркотическим веществом PVP, устройства для отпирания дверных замков, денежные средства в сумме 30000 гривен, запчасти от пистолетов различных марок.

По подозрению в совершении преступления задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины 34 и 37-летние злоумышленники. Им сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей, а также о уведомление о подозрении в совершении преступления другим соучастникам.