02.07.2020 17:57

Гибель подростка на Барабашово - следователи передают дело в суд

Харьковские правоохранители закончили досудебное расследование по делу о гибели 16-летнего Максима Борзова и готовятся передать его в суд.



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В обвинительном акте, который в ближайшее время направят служителям Фемиды, фигурирует только один человек. Кто конкретно - следователи не уточняют, но речь идет о ком-то из представителей фирмы, где работал подросток. Следователи квалифицировали событие по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ЧП случилось вечером 27 февраля 2020 года во время строительных работ на рынке «Барабашово». Фирма, на которой работал 16-летний парень, занималась заменой тентов над торговыми рядами рынка. Руководство компании отправило мальчишку на верную смерть – неопытного сотрудника «загнали» на крышу помогать рабочим. Подросток не удержался на высоте, упал и разбился насмерть.

Отец погибшего мальчика казнит себя. Говорит, хотел помочь сыну стать самостоятельным и устроил работать на фирму друзей.

«Макс перешел учиться в вечернюю школу, хотел работать, чтобы не зависеть от родителей. Я привел его на работу к своему знакомому на фирму, которая занимается изготовлением тентовых накрытий. Устроил сына в цех на ул. Киргизской, в его задачу входило подавать листы на станок. Там все знали, что это мой сын. На работу его вызывали по надобности и оплачивали почасово. Он и поработать успел всего пару недель», - вздыхает Андрей Борзов.

Трагический день мужчина вспоминает с дрожью в голосе. Накануне ЧП у Борзовых был праздник – Андрей отметил свое 35-летие. А уже на следующий день на семью обрушилось страшное горе.

«26 февраля у меня был день рождения. Утром 27-го я привез его в цех, мы еще немного опоздали. А вечером, около 19.00, мне позвонил начальник производства тентов и сказал: "Приезжай срочно, Максим упал с крыши на «Барабашово». Оказывается, они потянули ребенка на установку тентов... Я прилетел на рынок, на асфальте куча крови, ребенок в судорогах... Его привезли в "неотложку", еще минут 15 пытались реанимировать», - говорит отец мальчика.