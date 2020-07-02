Главная Новости Криминал и происшествия Служебный пес не пропустил через границу водителя с наркотой (ФОТО,ВИДЕО)
02.07.2020  15:44   

Служебный пес не пропустил через границу водителя с наркотой (ФОТО,ВИДЕО)

Водитель грузовика «РЕНО», направляясь в РФ, прихватил с собой марихуану и прибор да курения зелья, да и не особо стеснялся пагубной привычки.


//facebook.com/skhidneregionalneypravlinnya/
В ночью с 1 на 2 июня, на пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили вещество похожее на наркотическое.
На выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль «Рено» под управлением нашего соотечественника.
 
В ходе осмотра автомобиля пограничный пес указал правоохранителям на пакет, который находился в кабине водителя. Проверив его содержание зеленые береты обнаружили вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения и устройство для курения.
 
По данному факту пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления и ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».
 
Сейчас вещество, общий вес которой составил почти 24 грамма, изъяты и переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов для экспертизы.
 

 

 

Источник:   Восточное региональное управление ГПС
 Тэги:  наркотики, задержание, харьков, пригород, конопля, марихуана, собака
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Суд разрешил выйти под залог двум наркоторговцам, изгадившим харьковские многоэтажки рекламой наркоточек (ФОТО) 02.07 Криминал и происшествия На границе задержали дальнобойщика с наркотой (ФОТО) 01.07 Криминал и происшествия Харьковских наркоманов и карманников с 1 июля будут кошмарить новые дознаватели
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 