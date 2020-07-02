02.07.2020 15:44

Служебный пес не пропустил через границу водителя с наркотой (ФОТО,ВИДЕО)

Водитель грузовика «РЕНО», направляясь в РФ, прихватил с собой марихуану и прибор да курения зелья, да и не особо стеснялся пагубной привычки.



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В ночью с 1 на 2 июня, на пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили вещество похожее на наркотическое.

На выезд из Украины прибыл грузовой автомобиль «Рено» под управлением нашего соотечественника.

В ходе осмотра автомобиля пограничный пес указал правоохранителям на пакет, который находился в кабине водителя. Проверив его содержание зеленые береты обнаружили вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения и устройство для курения.

По данному факту пограничники направили в компетентные правоохранительные органы сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки преступления и ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Сейчас вещество, общий вес которой составил почти 24 грамма, изъяты и переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов для экспертизы.