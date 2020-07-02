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02.07.2020  14:24   

«Зевнувшего» наездника оштрафовали за сбитого на переходе пешехода

В Харькове суд ограничился штрафом для водителя, по невнимательности сбил пешехода на нерегулируемом перекрестке - обвиняемый возместил пострадавшему моральный ущерб и затраты на лечение.


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Об этом говорится в приговоре Червонозаводского районного суда .

По данным суда, вечером 3 июля 2017 обвиняемый, управляя технически исправным автомобилем ВАЗ, ехал по улице Плехановской со стороны улицы Молочной в направлении проспекта Гагарина со скоростью 40 км / ч. Приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, перед которым остановился другое транспортное средство, чтобы предоставить дорогу пешеходу, водитель не сбавил скорость, не остановился и сбил пешехода. Последний получил средней тяжести повреждения.

На суде водитель вину признал и подтвердил обстоятельства нарушения.

Суд признал его виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 5,1 тыс. Грн лишения права управления транспортными средствами. При этом суд закрыл производство по возмещению пострадавшему пешеходу морального и материального ущерба.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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