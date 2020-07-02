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02.07.2020  14:06   

Смертельное ДТП с велосипедистом: водителю сообщили о подозрении

Транспортное средство правонарушителя изъято и поставлено на штрафплощадку.


// hk.npu.gov.ua

21 июня около 22:00 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Залютинской произошло столкновение автомобиля «Mercedes-Benz» и велосипеда, которые двигались в попутном направлении.

Полицейские установили, что водитель автомобиля превысил допустимую скорость для движения в городе, резко сманеврировал вправо и столкнулся с велосипедом. После аварии водитель покинул место происшествия. 31-летнего велосипедиста с травмами госпитализировали в больницу, где через несколько дней он скончался.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий была установлена ​​личность водителя автомобиля «Mercedes-Benz», его местонахождение и свидетели происшествия. Злоумышленником оказался 48-летний житель поселка Солоницевка Дергачевского района.

30 июня водителю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас предназначен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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