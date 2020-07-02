02.07.2020 13:40

Патрульному, год назад избившему сотрудника развлекательного комплекса, объявили о подозрении

Решается вопрос об избрании меры пресечения.



//khar.gp.gov.ua

В ходе досудебного расследования установлено, что в июле 2019 года патрульный полицейский отдыхал со своим знакомым на территории гостиничного комплекса, расположенного в Немышлянском районе Харькова.

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Они услышали, как две женщины общаются с представителем владельцев заведения, жалуясь на плохое обслуживание банкета. Чтобы избежать конфликтной ситуации, мужчина сообщил, что посетители могут обратиться к нему на следующий день с целью урегулирования всех вопросов, и направился в зал ресторана.



Патрульный и его знакомый бросились на представителя владельцев ресторана и начали наносить ему удары по различным частям тела, сопровождая избиение нецензурной бранью.



Услышав шум, ко входу вышла жена потерпевшего. Она пыталась оттянуть своего мужа от нападавших, однако они не реагировали на замечания и продолжали избиение даже тогда, когда их жертва уже лежала на земле. Пострадавший все же нашел в себе силы, поднялся и попыталс скрыться в помещении ресторана, однако нападавшие снова бросились на него.



В результате драки, которая длилась в течение 30 минут, потерпевшему нанесены легкие телесные повреждения.

Под процессуальным руководством прокуратуры области сообщено о подозрении патрульном полицейскому в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц).



Досудебное расследование осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в г.. Полтава, оперативное сопровождение - ХУ ДВБ ЧП Украины.



Вопрос об избрании меры пресечения решается.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до четырех лет.