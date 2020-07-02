На границе задержали дальнобойщика с наркотой (ФОТО)

В ночь на 2 июля слобожанские таможенники обнаружили у водителя грузовика наркотическое вещество.
Инцидент произошел в зоне таможенного контроля пункта пропуска Гоптовка, во время проведения таможенно-пограничного досмотра грузовика, который следовал в РФ.
Перед началом осмотра водитель грузовика отметил, что не имеет товаров, ограниченных к перемещению, но в кабине была обнаружена картонная коробка с газетным свертком. В середине свертка было вещество растительного происхождения общим весом примерно двадцать граммов брутто.
Как пояснил мужчина, он перемещал через таможенную границу Украины марихуану для собственного потребления.
Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил, предусмотренных частью 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.
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