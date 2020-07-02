02.07.2020 11:47

На озере Бритай задержали нарушителя с 6 килограммами раков

Ночью 2 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.



// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на озере Бритай Близнюковского района.

Задержан рыбак в гидрокостюме с ластами и маской для ныряния, который, с использованием подводного фонаря, ловил раков.



Таким образом нарушитель успел выловить 177 раков общим весом 6 кимлограммов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4513 грн.



На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут переданы в суд.