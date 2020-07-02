Главная Новости Криминал и происшествия На озере Бритай задержали нарушителя с 6 килограммами раков
02.07.2020  11:47   

На озере Бритай задержали нарушителя с 6 килограммами раков

Ночью 2 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.


// khr.darg.gov.ua

Инцидент произошел на озере Бритай Близнюковского района.

Задержан рыбак в гидрокостюме с ластами и маской для ныряния, который, с использованием подводного фонаря, ловил раков.

Таким образом нарушитель успел выловить 177 раков общим весом 6 кимлограммов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4513 грн.

На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут переданы в суд.

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, нарушитель, харьков, раки
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия Два десятка незаконно выловленных рыбешек оценили в три тысячи гривен 01.07 Криминал и происшествия Два десятка рыбаков-нарушителей выявили за неделю 30.06 Общество Водоемы под Харьковом зарыбили личинками
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 