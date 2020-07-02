На озере Бритай задержали нарушителя с 6 килограммами раков

Ночью 2 июля Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на озере Бритай Близнюковского района.
Задержан рыбак в гидрокостюме с ластами и маской для ныряния, который, с использованием подводного фонаря, ловил раков.
Таким образом нарушитель успел выловить 177 раков общим весом 6 кимлограммов. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил 4513 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Материалы дела будут переданы в суд.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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