02.07.2020 11:04

Пять автомобилей столкнулись возле ТРЦ на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 2 июля около восьми часов утра в районе дома по улице Академика Павлова, 27-а.



// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 210990-20, Honda, Fiat, BMW и автомобиль ВАЗ 2110 водитель которого скрылся с места ДТП.



В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ, медики госпитализировали его в больницу.



Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.