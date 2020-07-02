Главная Новости Криминал и происшествия Пять автомобилей столкнулись возле ТРЦ на Салтовке (ФОТО)
02.07.2020  11:04   

Пять автомобилей столкнулись возле ТРЦ на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 2 июля около восьми часов утра в районе дома по улице Академика Павлова, 27-а.


// Патрульная полиция

По предварительной информации участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 210990-20, Honda, Fiat, BMW и автомобиль ВАЗ 2110 водитель которого скрылся с места ДТП.

В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ, медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.07 Криминал и происшествия «Зевнувшего» наездника оштрафовали за сбитого на переходе пешехода 02.07 Криминал и происшествия Смертельное ДТП с велосипедистом: водителю сообщили о подозрении 01.07 Криминал и происшествия Под Харьковом перевернулась фура (ФОТО)
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 