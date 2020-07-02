Пять автомобилей столкнулись возле ТРЦ на Салтовке (ФОТО)

Авария произошла 2 июля около восьми часов утра в районе дома по улице Академика Павлова, 27-а.
По предварительной информации участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили ВАЗ 210990-20, Honda, Fiat, BMW и автомобиль ВАЗ 2110 водитель которого скрылся с места ДТП.
В результате столкновения пострадал водитель автомобиля ВАЗ, медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливает следственно-оперативная группа.
День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без существенных осадков.
Сегодня отмечаются День спортивного журналиста (всемирный) и День уфолога (тоже мировой).
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