02.07.2020 10:13

Ночью в поселке Жуковского горел автосервис (ФОТО)

Пожарные спасли из огня 2 автомобиля.



// kh.dsns.gov.ua

2 июля в 3:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории автосервиса по улице Фестивальной, 1.



На тушение выезжало пожарно-спасательное подразделение на двух автоцистернах.

На месте спасатели выяснили, что в боксе автосервиса горел автомобильToyota Land Cruiser на площади около 2 кв Пожарными спасены 2 автомобиля Toyota Land Cruiser и Hyundai KONA.



Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и уже в 3:22 остановили распространение огня. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 3:35.



Причина возникновения пожара устанавливается.