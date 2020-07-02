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02.07.2020  10:13   

Ночью в поселке Жуковского горел автосервис (ФОТО)

Пожарные спасли из огня 2 автомобиля.


// kh.dsns.gov.ua

2 июля в 3:07 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории автосервиса по улице Фестивальной, 1.

На тушение выезжало пожарно-спасательное подразделение на двух автоцистернах.

На месте спасатели выяснили, что в боксе автосервиса горел автомобильToyota Land Cruiser на площади около 2 кв Пожарными спасены 2 автомобиля Toyota Land Cruiser и Hyundai KONA.

Спасатели приняли все необходимые меры по пожаротушению и уже в 3:22 остановили распространение огня. Окончательная ликвидация пожара состоялась в 3:35.

Причина возникновения пожара устанавливается.

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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